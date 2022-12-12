Лидер по производству удобрений в России «ЕвроХим» предлагает эффективные решения для аграриев

Стенд Еврохима пользовался особой популярностью среди фермеров

Международная выставка «Югагро-2022» завершила свою работу в Краснодаре. С 22 по 25 ноября на ней собрались ведущие производители сельхозтехники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции.

Среди 600 участников свой стенд представляла компания «ЕвроХим». Она хорошо знакома аграриям России и стран СНГ и выпускает широкую линейку минеральных удобрений. «Еда» для овощей, фруктов и зерновых давно показала свою эффективность, поэтому компания уверенно удерживает лидерство в данном сегменте. Фермеры приобретают классические и современные марки для питания почвы на своих земельных участках.

Анатолий Лиманский, руководитель отдела продаж в Краснодарском крае

— Мы очень соскучились по живому общению в период пандемии, поэтому с удвоенной энергией общаемся с покупателями, стараемся донести им все новые моменты в нашей работе. Мы всегда готовы проконсультировать по приобретению и использованию нашей продукции и помочь решить любую задачу, которая возникает у сельхозпроизводителя. С учетом сегодняшней ситуации наша команда профессионалов предлагает оптимальное решение, которое позволит аграриям с максимальной выгодой тратить деньги на удобрения, каждый рубль вложить правильно, и вовремя применить нужное удобрение, чтобы получить высокий урожай, — отметил руководитель отдела продаж в Краснодарском крае Анатолий Лиманский.

На сегодняшний момент «ЕвроХим» расширяет границы помощи клиентам, предлагая воспользоваться опцией агрохимического сопровождения не только крупным сельскохозяйственным холдингам, но и небольшим фермерским хозяйствам. Точный расчет удобрений позволит производителям значительно увеличить доходы при минимальных вложениях. На время работы выставки «Югагро» для клиентов действовала 10-процентная скидка на данную услугу.

Мария Визирская, начальник отдела агрохимического сервиса АО «МХК «Еврохим»

— Для нас важно, чтобы бизнес клиентов приносил им прибыль. Именно поэтому сельскохозяйственным предприятиям любого уровня мы предлагаем агрохимическое сопровождение. У нас есть услуга агрохимического анализа почвы, которая раньше была доступна в основном крупным хозяйствам на договорной основе. Для маленького фермера это было не очень удобно и дорого. Сейчас любой клиент с любым участком — неважно, каков его габарит — может отобрать почву самостоятельно по нашей инструкции и сдать ее в нашем клиентском центре, а затем получить результаты анализов. Мы не просто отдаем листочек, на котором написаны результаты, мы расписываем, что они значат, рекомендуем удобрения под ту культуру, которая выращивается на предприятии. Это позволяет добиться высоких результатов даже начинающему аграрию, — рассказывает начальник отдела агрохимического сервиса АО «МХК «ЕвроХим» Мария Визирская.

В Краснодарском крае работают два клиентских центра компании «ЕвроХим». Один находится в Усть-Лабинске, другой — в станице Старовеличковской. Здесь фермеры могут в розницу купить удобрения в небольшом объеме и получить грамотные рекомендации по их использованию.

Марина Сидоренко руководитель направления по развитию розничной сети АО «МХК «Еврохим»

— Сейчас нашу продукцию в деле могут попробовать небольшие сельхозпредприятия и даже личные подсобные хозяйства. В клиентских центрах мы ждем именно розничных покупателей, — говорит руководитель направления по развитию розничной сети АО «МХК «ЕвроХим» Марина Сидоренко. — Там работают продавцы и агрономы-консультанты, которые помогут подобрать необходимое удобрение. Также у нас есть водорастворимые удобрения — по 5 и 25 кг в пакете. В клиентских центрах можно приобрести продукцию как за наличный расчет, так и оплатить картой.

Еврохим – крупнейший производитель минеральных удобрений в России

СПРАВКА

Компания «ЕвроХим» — крупнейший российский производитель минеральных удобрений с доказанной эффективностью. В ассортименте компании жидкие, гранулированные и водорастворимые подкормки для различных сельскохозяйственных культур. Особым спросом традиционно пользуется жидкое удобрение КАС-32. В его уникальном составе содержится сразу три доступных растению формы азота. За счет этого средство работает сразу через корень и лист, что заметно снижает потери азота. Популярны также другие разработки компании, такие как серосодержащее удобрение на основе КАС-32 и линейки комплексных водорастворимых и гранулированных удобрений Aqualis® и Avrora®. Собственный завод по выпуску водорастворимых NPK-удобрений в Белореченске является самым крупным и современным в мире, а сеть сбыта включает в себя 45 регионов в России и странах СНГ. Агросервис также имеет 13 собственных баз, в пяти из которых находятся клиентские сервисы. Стоит отметить, что сбытовая сеть постоянно расширяется.