Изношены на 60 процентов. Почему в Краснодаре постоянно случаются аварии на коммуникациях

Чтобы в домах краснодарцев осенью и зимой было тепло, теплосети постояно реконструируются. Фото: пресс-служба администрации края.

На вопросы журналистов о старте отопительного сезона и модернизации тепловых инженерных сетей ответил заместитель главы Краснодара Максим Онищенко.

Старт отопительного сезона в Краснодаре каждый год проходит напряженно, поскольку с началом подачи тепла в квартиры горожан тайное становится явным: выявляются те недостатки тепловых сетей, которые остались после летних регламентных работ по их обслуживанию.

– Не секрет, что состояние тепловых сетей в городе оставляет желать лучшего: их аварийность достигает 60 процентов. Вместе с тепловыми компаниями мы начинаем большую работу по анализу состояния тепловых сетей и добавления в инвестиционно-производственные программы их реконструкции новых мероприятий, – отметил Максим Онищенко. – В первую очередь, речь пойдет о замене ветхих теплосетей, которые сегодня находятся на границе своей прочности.

Заместитель главы Краснодара Максим Онищенко отметил, что замена магистралей от ТЭЦ к центру города станет первоочередной задачей. Фото: пресс-служба администрации города.

Заместитель главы Краснодара подчеркнул, что более 850 километров теплосетей Краснодара невозможно обновить одномоментно: слишком существенны для компаний-поставщиков тепла финансовые вложения. Решить проблему поможет планомерная работа из года в год. Только в уходящем 2022 году специалисты «Краснодартеплоэнерго» и «Краснодартеплосеть» заменили шесть процентов теплосетей города, в том числе – отрезки магистралей ТЭЦ-центр города и ТЭЦ-Комсомольский микрорайон.

– Замена изношенных магистралей, необходимость чего показала недавняя авария на улице Орджоникидзе, – наиболее затратная часть модернизации теплосетей города, но эта работа первостепенна и ее нужно завершить в ближайшие несколько лет, – добавил Максим Онищенко. – И мы будем убеждать тепловые компании в необходимости переноса части этих работ с 2024 года на 2023-й с увеличением их финансирования. Всего же в 2022 году суммарные вложения тепловых компаний в обновление сетей составили около 150 млн рублей.

После замены тепловых магистралей в Комсомольском микрорайоне число аварий резко сократилось. Фото: Мария ЛЕНЦ

Максим Онищенко отметил, что в нынешнем году были обновлены самые аварийные участки сетей Комсомольского микрорайона, что резко сократило число аварий: их практически нет, в отличие от прошлых лет. И сейчас идет замена магистральных сетей ТЭЦ - центр города по нескольким ниткам, поскольку возраст теплосетей в центральной части – от 30 до 50 лет, а близость подземных вод ускоряет процессы коррозии труб.

И все-таки иногда краснодарцам о тепле в их домах приходится только мечтать. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но даже после окончания модернизации городских теплосетей краснодарцам не стоит мечтать об исчезновении из их жизни двухнедельных отключений горячей воды.

– Эта практика полностью соответствуют федеральному законодательству, поскольку позволяет коммунальщикам выполнить необходимые регламентные работы по подготовке сетей к осенне-зимнему периоду, – объяснил Максим Онищенко. – Протяженность теплосетей города-миллионника велика и подготовить их за три месяца лета без регламентных отключений невозможно.