На плач не реагировала, врачам не показывала. В СК завели дело на мать погибшего пятимесячного ребенка

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре завели уголовное дело после гибели пятимесячного мальчика. В причинении смерти по неосторожности подозревают его мать. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Информацию о том, что в одной из семей Краснодара умер пятимесячный ребенок, начали распространять в соцсетях. После публикации правоохранители начали проверку.

Предварительно, семья погибшего малыша проживала в многоэтажке по улице Командорской. Ребенок жил вместе с мамой и папой, но соседи не раз жаловались на родителей в полицию и детскую поликлинику. Жильцы утверждали, что за мальчиком никто из близких не ухаживает.

По словам соседей, 38-летняя мама малыша могла оставить его надолго одного в квартире без чьего-либо присмотра. А 24 ноября ребенка доставили в одну из городских больниц с травмами. Врачи пытались спасти малыша, но все оказалось безуспешно. Пятимесячный ребенок умер в медучреждении.

Сейчас в причинении смерти по неосторожности подозревают мать малыша. На женщину завели уголовное дело.

- По указанию руководителя краевого СУ СК РФ Андрея Константиновича Маслова в следственном отделе по Прикубанскому округу Краснодара в отношении 38-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности смерти ее 5-месячному сыну, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время продолжается допрос свидетелей, назначена судебная медэкспертиза. Саму женщину доставят к следователю для выяснения обстоятельств гибели малыша.

- Кроме того, в ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям всех органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.