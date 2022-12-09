В Краснодаре врачи удалили из шеи мужчины опухоль размером с мяч

Фото: t.me/bsmp_krd

В Краснодаре в больницу скорой медицинской помощи обратился мужчина. У него на шее был огромный нарост, который мешал нормально разговаривать, есть и даже дышать.

У пациента опухоль появилась задолго до того, как он дошел до врачей. Первые признаки были заметны больше двух лет назад. А в больницу мужчина обратился только в этом декабре.

Фото: t.me/bsmp_krd

Из-за возникших осложнений были большие проблемы во время наркоза. Если бы пациент оттянул поход к врачу еще на некоторое время, мог бы случиться летальный исход. В ближайшем будущем мужчина бы просто не смог дышать.

- Боковая киста – это врожденные нарушения в закладке жаберных дуг. Пациент даже не знал о ее существовании, - поделился заведующий ЧЛХ краевой БСМП Сергей Вартанян.

Уточняется, что на резкую прогрессию заболевания, вероятнее всего, повлияла холодная погода. Мужчина работает чабаном. Он постоянно находится на улице, ухаживая за животными. Видимо, в один из таких дней сильно переохладился.

В ближайшие дни мужчину планируют выписать из больницы.