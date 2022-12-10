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Кадетский бал прошел в Краснодарском крае. Старинную традицию возобновили в Тимашевском районе. Он стал вторым в истории местного училища. Первый прошел 20 февраля 2020-го. Тогда его приурочили ко Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Очередной бал прошел в Тимашевске спустя два года. Он был посвящен Дню Героев Отечества.

- Уверен, что эти молодые ребята всегда с честью будут служить своей стране. Чтить кодекс офицерской чести – быть примером и образцом не только в строю, но и в быту. Быть храбрым воином и галантным мужчиной, – подчеркнул Андрей Палий, глава Тимашевского района.

Стоит добавить, что кадетский балл прошел по традиционной программе. Участники танцевали полонез, вальс, польку и кадриль, котильон и мазурку.