Улетел на метле. В аэропорту Сочи потеряли Гарри Поттера, который зарегистрировался на рейс

Фото: скриншот видео

Забавная история случилась в аэропорту Сочи еще весной. Там потеряли Гарри Поттера. Только это был не персонаж серии романов Джоана Роулинг, а обычного пассажира. Он прошел регистрацию на рейс в Москву и пропал.

На видео, которое стало хитом соцсетей, мужчину приглашают на посадку. На кадрах видны инициалы пассажира. Они полностью совпадают с героем культовой серии. И даже написаны на английском языке.

Как стало известно «КП» – Кубань», найти москвича персоналу аэропорта Сочи так и не удалось.

- В день вылета пассажир зарегистрировался на рейс онлайн. Остаётся сделать предположение, что пассажир воспользовался для полета в Москву привычным для него средством передвижения – метлой, – рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Также неизвестно, добрался ли мужчина до Москвы. Но в аэропорту Сочи его так и не увидели. Зато видео стало хитом социальных сетей. За пару суток оно набрало миллионы просмотров.