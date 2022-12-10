Массовый расстрел. Полиция Адыгеи проверяет информацию об убийстве бродячих животных

В Адыгее расстреляли 15 бездомных собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее расстреляли 15 бездомных собак. Информация об этом появилась в местном Telegram-канале. На данный момент полиция Тахтамукайского района проводит проверку по факту опубликованного сообщения.

По предварительным данным, массовый расстрел произошел на территории ТЦ «Мега-Адыгея-Кубань». При этом, он не имел никакого смысла и был бессмысленно жестоким. Как рассказал автор поста, всех животных стерилизовали и чипировали.

- О результатах проверки сообщения о жестоком обращении с животными общественность и представители СМИ будут проинформированы дополнительно, - сообщили в пресс-центре республиканского управления МВД.

Местные жители уверены, что собак убили сотрудники специализированной компании. Они воспользовались ружьями, из которых вылетали дротики с ядом. После убийства тела невинных погрузили в фургон. Животных вывезли с территории торгового центра в неизвестном направлении.