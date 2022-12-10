«Тысячи по две в день». Подросток забирал деньги из кассы в пиццерии, а потом обвинил начальника в вымогательстве

Фото: скриншот видео

Эта запутанная история наделала шуму в социальных сетях. На видео два подростка – парень и девушка – рассказывали, как юношу поставили на «счетчик». Якобы работодатель заставил его написать расписку о краже 500 тысяч рублей.

- Мне пришло сообщение от хозяина пиццерии, где я работал. Он позвал помочь с ремонтом в помещении. Когда я приехал, меня заставили написать расписку о том, что я якобы украл полмиллиона рублей, – заявил парень.

Расписку юноша написал. Указал свои данные и дал слово – вернуть сумму до 15 декабря. Затем подросток рванул в полицию, где написал заявление о вымогательстве. И даже уехал из дома, чтобы быть в безопасности.

- На основании заявления проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение в рамках действующего законодательства, – рассказал «КП» – Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Также в полицию обратиться и владелец пиццерии. Но уже с заявлением о краже. В распоряжении «КП» – Кубань» есть запись разговора мужчины с подростком.

- Вопрос у меня такой. Все очень просто. Сколько украл? – спрашивает мужчина.

- Ну, тысячи по две в день, – отвечает парень. Самое большое [что брал] — это десятка была. За один день. Футбол тогда был.

- Тебе десятка?

- Нет, мне пятерка.

По словам парня, брал деньги из кассы он не один, а с напарниками. Это видно на видео. На кадрах подросток считает деньги. Часть средств он отдает баристе, а другую – возвращает в аппарат.

Как стало известно «КП» – Кубань», его напарница вернула деньги заведению. А парень рванул в полицию. Теперь этим делом занимаются правоохранители.

Уже известно, что парень работал в кафе неофициально. При устройстве он обманул владельца и назвал другую дату рождения – 27.09.2004. Якобы ему уже стукнуло 18 лет. Но сам оказался несовершеннолетним.