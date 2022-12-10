По Крымскому мосту временно не будут ездить большегрузы Фото: Виталий ПАРУБОВ

Движение по Крымскому мосту для большегрузов запретят с 11 декабря. В ночь с воскресенья на понедельник водителям, чьи машины весят больше 1,5 тонн, придется ехать по другим маршрутам.

- При пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативную дорогу. Также можно воспользоваться паромной переправой, - сообщили в Упрдор «Черноморье».

Грузовые машины не будут допускаться для движения по Крымскому мосту. Эти ограничения носят временных характер. Об их снятии объявят чуть позже.

При этом очередь на Керченскую переправу продолжает сокращаться. Теперь она достигает 184 фуры. Одними из первых на паром пропускают машины, которые перевозят продукты питания. Им выдают специальные пропуска.

- За сутки порт покинули 171 автомобиль. В них находилось 196 человек, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для людей, которые стоят в очереди очень долго работает столовая. Она открыта с 10:00 до 22:00. Также есть пункт обогрева.

27 октября на Кубани ввели ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Они действуют на весь грузовой транспорт, кроме фур, которые везут приоритетный груз.