Плюс 16 и яркое солнце. В Краснодарский край пришла весна в разгар декабря

Фото: t.me/typoanapa, Вячеслав Ревун

Бархатный сезон завершен. Зима – на календаре, но не на улице. На Кубани температура бьет все рекорды. Вместо сибирских морозов в край пришло потепление. Причем неожиданное.

- Наступила теплая воздушная масса. Средняя температура ночью в Краснодарском крае составила 4-9 градусов, днем – 11-16. Только на Азовском побережье показатели были ниже: до плюс 8-13, – рассказывает начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Ожидается, что такая погода продержится на Кубани почти неделю – до следующей пятницы. А воскресенье станет самым теплым днем за месяц. На побережье Черного моря воздух прогреется до плюс 18 градусов.

Уже сейчас на курортах Кубани замечены «моржи». Впервые за месяц они облепили пляжи Сочи. Еще бы – море прогрелось до 14 градусов. Так тепло на побережье не было уже месяц.

Удивительно, но курорты обошли стороной ветра. Они затронули только Новороссийск. Там порывы ветра достигали 20 м/с. Но норд-ост оказался быстрым. Спустя пару часов он оставил в покое горожан.

Ожидается, что теплая погода продержится на Кубани все выходные. Уже в понедельник в регион придется небольшое похолодание. За сутки столбики термометров потеряют пару градусов, а в край придут дожди.

- И лить они будут до пятницы, 16 декабря, - заключают специалисты.