Нейросеть сгенерировала готический Краснодар

Фото: vk.com/erraant

Нейросеть – новый хит сети. Люди прогоняют свои фото через программы. Они выдают изображение в графике. Выглядит безумно.

Внешне снимки похожи на виртуальную реальность. Они не имеют ничего общего с исходной фотографией. Разве что сохраняют черты человека и объектов на фото. Но не всегда.

Фото: vk.com/erraant

Краснодар уже был героем десятков карикатур. Но еще не сталкивался с нейростью. Исправил пробел известный фотограф Никита Васильев, известный как Erraant.

Он запечатлел Краснодар на пленку и прогнал через программу. А кадрами поделилась с подписчиками. За сутки они стали хитом соцсетей и собрали десятки тысяч лайков.

Фото: vk.com/erraant

За основу фотограф взял центр города и спальный район. Отличались только эмоции горожан.

- Картинки красивые, конечно. Не вижу связи с Краснодаром. Любой город можно написать так, – замечал Владимир.

Фото: vk.com/erraant

- У меня в Сибири и без нейросети так было, – соглашался Антон.

- Безумно красивые кадры. Узнала Кооперативный рынок и улицу Ставропольскую, – восхищалась снимками Мария.

Фото: vk.com/erraant

Некоторые пользователи даже сравнили снимки Краснодара с графикой из игр The Sinking City и Fallout. Сам автор никак не комментировал творчество. Но его снимки не остались равнодушными десятки тысяч горожан.

Фото: vk.com/erraant

Фото: vk.com/erraant

Фото: vk.com/erraant