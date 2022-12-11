Маршрут с гирляндами. Как в Краснодаре поймать новогодний трамвай

Жители и гости города могут прокатиться на праздничном транспорте. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Декабрь стремительно близится к главному зимнему событию- Новому году. И хоть погода за окном еще не дарит снег и ощущение праздника, жители Краснодара уже могут немного окунуться в новогоднюю атмосферу. По городу начали курсировать троллейбусы и трамваи украшенные яркими огнями гирлянд.

- Праздничный общественный транспорт Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления начал курсировать по улицам сегодня и будет дарить пассажирам хорошее настроение до 15 января - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, в какие дни дни можно поймать новогодний трамвай. Добраться на праздничных вагончиках можно по следующим маршрутам:

-№ 1 — 16.12, 28.12, 3.01, 9.01, 13.01;

-№ 2 — 11.12, 18.12, 25.12, 01.01, 06.01, 15.01;

-№ 3 — 12.12, 16.12, 23.12, 30.12, 7.01;

-№ 4 — 10.12, 18.12, 26.12, 29.12, 4.01, 10.01;

-№ 5 — 11.12, 20.12, 27.12, 30.12, 5.01, 11.01, 15.01;

-№ 6 — 13.12, 17.12, 24.12, 31.12, 08.01, 14.01;

-№ 7 — 9.12, 14.12, 19.12, 26.12, 2.01, 09.01;

-№ 8 — 12.12, 17.12, 31.12, 06.01, 12.01;

-№ 9 — 13.12, 25.12;

-№ 10 — 14.12, 21.12;

-№ 11 — 10.12, 20.12, 27.12, 3.01, 10.01;

-№ 12 — 23.12;

-№ 15 — 15.12, 21.12, 28.12, 4.01, 11.01;

-№ 20 — 9.12, 19.12, 22.12, 1.01, 07.01, 13.01;

-№ 21 — 22.12, 29.12, 5.01, 12.01;

-№ 22 — 15.12, 24.12, 2.01, 8.01, 14.01.

Добраться до нужного места можно под управлением деда мороза. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Также доехать до нужного места можно на украшенных троллейбусах. Встретить транспорт с дедом морозом за рулем и гирляндами можно в следующие даты:

-№ 2 — 09.12, 16.12, 23.12, 30.12, 06.01, 13.01;

-№ 4 — 10.12, 17.12, 24.12, 31.12, 07.01, 14.01;

-№ 6 — 11.12, 18.12, 25.12, 01.01, 8.01, 15.01;

-№ 7 — 10.12, 14.12, 18.12, 22.12, 26.12, 30.12, 03.01, 07.01, 11.01, 15.01;

-№ 8 — 12.12, 19.12, 26.12, 2.01, 09.01;

-№ 10 — 13.12, 20,12, 27.12, 3.01, 10.01;

-№ 12 — 11.12, 15.12, 19.12, 23.12, 27.12, 31.12, 04.01, 8.01, 12.01;

-№ 13 — 14.12, 21.12, 28.12, 4.01, 11.01;

-№ 14 — 12.12, 16.12, 20.12, 24.12, 28.12, 1.01, 05.01, 9.01, 13.01;

-№ 20 — 09.01, 13.12, 17.12, 21.12, 25.12, 29.12, 2.01, 06.01, 10.01, 14.01;

-№ 21 — 15.12, 22.12, 29.12, 05.01, 12.01.

На Краснодарском транспорте, включая автобусы, будут также расклеены праздничные наклейки. Жителей и гостей города будут встречать надписи «С Новым 2023 годом!»