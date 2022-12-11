«Меня просили молчать!». Пациент, которому по лоскуткам собрали новое лицо в Краснодаре, сделал шокирующее признание

На этом объекте трудился Сергей, когда упал Фото: Личный архив

Счастливым спасением новую жизнь Сергея Цесарского из Ростова-на-Дону называть не поворачивается язык. 22 марта он фактически лишился лица, упав с высоты. Официально версия звучала так: он помогал другу перекрывать крышу дома: когда укладывал шифер, сорвался вниз. Но на тот момент истекающему кровью, убитому своей новой внешностью, а вернее, тем, что от нее осталось, Сергею было не до признаний.

Рассказать, что с ним произошло тогда, Сергей решился "КП"-Кубань" только сейчас.

- Я упал ночью, около 22:40 из-за недостаточной видимости на Аксайском автомобильном мосту, трудясь на вахте элекртогазосварщиком. А не у друга на крыше, как утверждали в организации. Упал внутрь балки моста лицом на двутавровое усиление с высоты 3 метра. Чудом успел выставить руки при падении, сломав при этом два пальца на правой руке , средний и безымянный, очень сильно потянув запястье левой руки и подломав первый позвонок справа, не считая того, что вы уже видели. Желание жить заставило меня с такими руками вылезти из балки проползти на коленях по краю балки более 50 метров, спуститься по ребрам балки вниз, перейти на опору и спустится по лестнице с защитой на землю, после чего сделав шаг истекая кровью меня начало ужасно кидать. Кое как я дошел до вагончика для обогрева, открыл двери и сказал, вызывайте скорую. Меня коллеги быстро уложили и сообщили прорабу, истекая кровью не знаю сколько я там пролежал,затем меня перевезли на квартиру которую снимала в станице Ольгинской организация. И попросили озвучить версию, которая потом была признана официальной, - рассказал "КП"-Кубань" Сергей.

Объект, с которого упал Сергей Фото: Личный архив

Полицию в Ростове она, впрочем, удовлетворила. А руководство компании пообещало выплачивать Сергею все, что потребуется для лечения. Но свое обещание не сдержала.

Таким Сергей поступил в БСМП. Фото предоставлено пресс-службой больницы.

- Мне сделали уже несколько операций, почти все в Краснодаре. И сейчас обидно, что так со мной поступили,- говорит Сергей.

К слову, врачи в соседнем регионе не взялись восстанавливать его лицо, наспех зашив открытые раны, но за дальнейшим лечением рекомендовали обращаться в Москву.

- Когда все швы зажили, я стал похож на Квазимодо, - рассказывает "КП"-Кубань" Сергей.

У молодого мужчины нет пока семьи и любимой девушки. А глянув на себя в зеркало после того, как смог встать с больничной койки, он и вовсе потерял надежду ее найти.

Надежду на счастливое будущее ему подарили врачи в Краснодаре. В апреле он приехал на консультацию в краснодарскую больницу скорой медицинской помощи.

– Сергею был поставлен диагноз: многооскольчатый вдавленный перелом с повреждением наружной и внутренней стенок фронтальной пазухи и внутренней стенки. Два огромных осколка были развернуты и вдавлены внутрь черепа, внешне это выглядело так, как будто глаза пациента смотрят в разные стороны, – рассказывал в апреле заведующий челюстно-лицевым отделением краевой БСМП Сергей Варанян, отмечающий сегодня 55-летие. – Если бы он обратился к нам хотя бы неделей позже, произошло бы заживление и прооперировать его безопасно было бы на порядок сложнее, если вообще возможно.

Сергею повезло дважды: вместе с бригадой врачей БСМП за восстановление внешности мужчины взялся пластический хирург, микрохирург Алексей Дикарев.

Через несколько дней после операции: хирурги заново собрали лицо Сергея. Фото предоставленопресс-службой больницы.

- Я был проездом в Краснодаре. Прооперировали с коллегами из БСМП пациентов, и я планировал вернуться в Москву. Но увидел в коридоре Сергея. Такой характер травм превращает внешность человека в маргинальную. И жить ему с таким лицом счастливо было бы сложно, - рассказал "КП"-Кубань" врач.

Анатомия скелета черепа Сергея, отмечали хирурги, была такова, что он выжил после падения. Чудо, что осколки разбитого черепа не попали ему в мозг.

Так Сергей стал выглядеть после операции Фото: Личный архив

Сергей попал под квоту, и ему лучшие хирурги региона сделали ему несколько восстановительных операций. Челюстно-лицевые хирурги, нейрохирурги, реконструктивный микрохирург трудились над лицом парня. Им ассистировали больше десятка медсестер. Операция длилась более девяти часов: на выгнутой по форме черепа титановой пластине врачи собрали осколки черепа пациента и зафиксировали их с помощью 30 микровинтов, предварительно вернув глазные яблоки пациента в нормальное положение.

Внешность хоть и не стала прежней, но уже не пугающей.

- Я очень благодарен краснодарским врачам. Благодарен Алексею Сергеевичу Дикареву, - говорит Сергей. - Их работа и участие меня спасли.