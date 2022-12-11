В Черное море снова «сбежала» фермерская форель

Форель ловят в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Рыбаки в Сочи снова не спят ночами, дежуря с садками у моря. Здесь после шторма неожиданной много ловится нынче радужной форели. Ведь то, что эта рыба плавает так близко - большая редкость.

- Не иначе снова чье-то форелевое хозяйство лишилось заграждений, и рыба уплыла, - говорят сочинцы.

Впрочем, пока никто из держателей хозяйств о "побеге" рыбы пока не сообщал. Поэтому рыбаки не спешат сочувствовать, а пользуются ситуацией.

- 9 декабря, к новогоднему столу будет рыбка теперь у нас, - приговаривают мужики с удочками.

Уловом они остались более чем довольны - некоторые экземпляры красной рыбы достигают веса в 17 килограммов!

- Радужная форель является культивируемым видом (выращенным человеком. - Авт.), поэтому она менее приспособлена к существованию в свободном плавании, - рассказывал "КП"-Кубань" заведующий кафедрой водных ресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Амбрачук, когда тоже самое произошло в январе. - Такие особи подвержены воздействую со стороны хищников. Ожидаем концентрацию радужной форели в береговой части и в устьях рек. Возможно, рыба начнет подниматься и по пресным водоемам. Однако говорить о размножении и возникновении устойчивой популяции еще рано. Этого не произойдет, потому что рыбу быстро выловят. К тому же, радужная форель не боится человека и, как культивируемый вид, она привыкла к большому потреблению искусственных кормов.

Кому-то нужно срочно проверить рыбьи загоны.