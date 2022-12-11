Депутат с Кубани обложил матом обустройство ливневки и отношение к проблеме властей

выступление Артема Мартиросяна разберут на партсобрании. Фото: скриншот видео

Депутат из Апшеронского городского Совета решил, что понятный язык для народа - мат. Артем Мартиросян прибыл на сход граждан по поводу хронической проблемы - гигантской лужи на одной из улиц города.

- Один [момент], почему мы вас здесь всех собрали. Обращайтесь вот с таким письмом на все это [безобразие] к Попову. Меня уже это все [вывело из себя в крайней степени], просто [крайне вывело из себя], нет слов, как [крайне вывело из себя] меня это все! Кому-то делать [нечего]. Кто-то работает в администрации, кто-то в полиции. Надо [разобраться] с этой "кукушкой". Почему не выкопали? Мы денег дали, - эмоционально выступил депутат.

Правда, он не ожидал, что всю эту с позволения сказать речь запишут на камеру мобильного телефона.

Теперь все это стало не только достоянием общественности в Апшеронске, но и предметом разбирательства внутри партии, чей значок Артем Мартиросян носит на лацкане пиджака.

- В связи с появившимся видео, на котором депутат Апшеронского городского Совета Артем Мартиросян ведет себя неподобающим образом, депутатское объединение "Единой России" проведет проверку»,— сообщила пресс-служба парторганизации в своем Telegram.