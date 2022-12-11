«Курорт же!». Теннисистка Елена Веснина возмутилась насмешками над светящимися трусами в Сочи

У бельишка появились защитники Фото: Олег УМАРОВ

Добрая половина страны вторую неделю отпускает шуточки по поводу новогодней гирлянды, которую повесили в самом центре курорта. Здесь теперь сушится нижнее белье на веревке. Ночью оно, конечно, светится. И не белье это вовсе, а иллюминация.

Те, кому идея не понравилась, начали прицениваться.

- За 4 млн рублей повесили светящиеся трусы, - написал на своей странице в соцсети депутат Дмитрий Гусев.

Но "трусы" по-прежнему висят, и по-прежнему горят. У такого дизайнерского новогоднего решения нашлись и именитые защитники.

- В Сочи очень оригинально и, как мне кажется, в тему украсили центр города новогодними огнями и не только. Курортный город же, - написала на своей странице в соцсети теннисистка Елена Веснина. Олимпийская чемпионка никогда не скрывает своей любви к родному городу, даже несмотря на то, что живет теперь все больше в Москве.

Надо сказать, в мэрии объяснили идею: так в прежние времена сочинцы сушили белье, развесив его между домами. Сейчас это моветон, там громоздятся элитные многоэтажки.