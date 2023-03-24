Кубанский осетровый завод впервые выпустит пять миллионов рыб

Выпуск осетровых Фото: Виталий ТИМКИВ

Гривенский осетровый рыбоводный завод – один из ведущих на юге России. Каждый год он выпускает миллионы молодых рыб. И стабильно перевыполняет план в два раза.

Ожидалось, что в этом году завод выпустит 2,1 млн молоди. Но уже известно, что эта цифра будет почти в 2,5 раза больше – 5 млн.

Выпуск осетровых Фото: Виталий ТИМКИВ

- Ежегодно мы повышаем общее количество выпуска, – говорит директор завода Степан Ребренников. – Если в прошлом году мы выпустили 4,8 млн штук, то в этом – на 200 тысяч больше.

Сейчас на заводе идет весенняя бонитировка. То есть персонал изучает каждую рыбу. Ее оценивают по нескольким показателям. Это необходимая процедура перед пересадкой молоди в нагульные пруды.

Выпуск осетровых Фото: Виталий ТИМКИВ

- Созданием маточных стад наш завод занимается уже более 15 лет – с 2005-2006 годов. Если раньше мы зависели от моря, от улова, то теперь – нет. У нас есть свое стадо, и каждый год оно преумножается. Появляется больше икры и молоди, – говорит директор.

Добавим, что специалисты завода тщательно исследуют каждую рыбу. В случае несоответствия ее бракуют. Это качественно улучшает стадо.

Выпуск осетровых Фото: Виталий ТИМКИВ

- Также у нас есть компенсационные выпуски. Некоторые организации наносят урон окружающей среде. Им делают расчет для восстановления ущерба природы. И часто он идет на осетровые, краснокнижные рыбы. Они должны выпустить рыбу. Иначе не закроют объект. И компании идут к нам. Мы заключает контракт, и за них выпускаем рыб. Они же не могут ее вырастить сами, на это нужно время. Это сильно помогает нас – заключает Степан Ребренников.

Добавим, что сотрудники завода разделяют рыбу по возрасту, средней длине, масс, упитанности и даже состоянию. Без этого выпуск молоди просто невозможен.

Выпуск осетровых Фото: Виталий ТИМКИВ