До моря с ветерком. Новая трасса в Анапе готовится к потоку туристов

Северный обход Анапы стал долгожданной дорогой жителей и гостей региона. Фото: ФКУ «Черноморье».

Северный обход Анапы проработал первые три месяца. С момента запуска по нему проехало более 700 тысяч машин. Об этом сообщили в Черноморском управлении Росавтодора. Напомним, 21 декабря 2022 года по телемосту из Москвы премьер-министр России Михаил Мишустин открыл движение по новому участку федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь. Его длина - 13,5 километров. Он включает в себя три транспортных развязки и пять путепроводов и мостов.

Свою оценку новой дороге дал мэр Анапы Василий Швец.

– По данным дорожников, за первые три месяца по обходу уже прошли порядка 700 тысяч автомобилей, а пиковые нагрузки – еще впереди, – подчеркнул глава города. - Высокий сезон на курорте стартует в мае, и новая трасса примет на себя львиную долю транзитного потока, позволит решить наболевшую проблему с летними пробками и сделает курорт доступнее для автотуристов.

Новая магистраль позволит исключить транзитный транспорт с городских улиц, что особенно актуально в высокий туристический сезон. Фото: ФКУ «Черноморье».

Отметим, что в сентябре 2014 года президент Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по созданию создания единого транспортного коридора в четырехполосном исполнении, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым, и транспортно-логистической интеграции Крыма с материковой частью России. К 2018 году начались строительство и реконструкция двух важнейших федеральных трасс, ведущих с материка к Азово-Черноморским курортам и полуострову Крым, А-289 Краснодар – Темрюк – Новороссийск и А-290 Новороссийск – Керчь. Трассе А-289 по сути задали новое направление. Значительные изменения получила и А-290, как кратчайший путь от Новороссийска до Крымского моста.

На А-290 кроме обхода Анапы реконструируются также еще два участка, с 53-го по 72-й и с 73-го по 100-й. Общая длина трех участков – более 57 км. Возводимая четырехполосная дорога включает строительство 31 искусственного сооружения, в том числе девяти развязок. Второй участок, с 52-го по 73-й км, делает широкую дугу в обход поселков Виноградный и Гостагайка. Третий участок, с 73-го по 100-й км, полностью проходит по старому направлению, стыкуется на севере с трассой А-289 и далее – с построенным ранее подходом к Крымскому мосту.

ФКУ «Черноморье» ранее сообщало, что планирует полностью завершить работы на втором участке в 2023 году. 17 марта заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин доложил президенту, что с учетом строящегося участка до Крымского моста и реконструированной дороги по новым регионам Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо в 2024 году.