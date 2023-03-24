Судью из Краснодарского края, который насмерть сбил велосипедиста и сбежал с места ДТП в Краснодаре, будут судить в Ростове

Юрий Захарчевский в день аварии. Фото из материалов дела

Уголовное дело бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского будет рассматривать суд в Ростове. Родственники сбитого им в апреле 2020 года Данила Юханова сначала настояли на независимом следствии в соседнем регионе, а теперь лишили возможности обвиняемого влиять на решение в процессе с бывшими коллегами в Краснодаре.

- Да, судебное заседание по делу о гибели Данила Юханова будет проходить в Ростове, - сообщил "КП"-Кубань" адвокат семьи Алексей Иванов.

Напомним, Юрий Захарчевский был остановлен на своем внедорожнике на соседней улице после того, как Данила Юханов получил смертельные травмы. Но, воспользовавшись неприкосновенностью судьи, не был задержан или доставлен в полицию. Уголовное дело возбудили в отношении водителя внедорожника только после обращения в коллегию судей главы Следкома Александра Бастрыкина. А до этого момента Юрий Захарчевский продолжал занимать пост судьи и ездить на работу на том же автомобиле.

Позже он настаивал, что не помнит, как все произошло, что в момент наезда на человека у него помутился рассудок. При этом предъявил следствию медицинские документы с соответствующим диагнозом. Судя по эпикризу, расстройство психики имелось у Захарчевского и в день аварии, когда Данил Юханов получил смертельные травмы. Впрочем, на учете в спецбольнице он все же не состоял, как выяснило следствие. А обращался за лечением уже после того, как коллеги по мантии дали добро на возбуждение в отношении него уголовного дела. Эксперты тоже дали однозначный ответ - водитель был вменяем.

Рассмотрение дела по существу начнется в ближайшее время.

"КП"-Кубань" будет следить за ходом судебного процесса.