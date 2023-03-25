Мобилизованный участник СВО и волонтер из Анапы сыграли свадьбу

Евгений и Дарья решили оформить отношения после частичной мобилизации. Фото: администрация Анапы

Евгений Хлупин и Дарья Паршукова из Анапы вместе уже пять лет. Они воспитывают троих детей, двое из которых от первого брака. Волевой Женя сразу покорил сердце Даши. По ее словам, он упорный и ответственный. Эти качества мужчина проявил, когда объявили частичную мобилизацию. Прятаться не стал, сразу пошел в военкомат.

- Когда Женя уехал служить, я осознала, что могу потерять его. И решила, что в это непростое время мы должны стать официальной семьей, - говорит новоиспеченная жена.

"Феечки СВО" шьют и отправляют в зону СВО теплые вещи.

Любимый часто писал из зоны СВО. В одном из сообщений рассказал, что бойцам нужны теплые вещи. Тогда Дарья села за швейную машинку. Ночами строчила балаклавы, потом отправила посылку на передовую – для Жени и его товарищей. Но потребности росли. Тогда начинание женщины подхватили знакомые и подруги. Так в Анапе заработала группа «Феечки СВО». Волонтеры стали отшивать толстовки, термобелье, шапки и снуды. Работу мастериц поддержали благотворители. За их счет удалось увеличить цех по пошиву одежды, закупить шесть швейных машинок, шесть оверлоков и ткань.

Евгений после отпуска вновь поедет в зону СВО. Фото: администрация Анапы

- Мы передали на нужды военных более 2500 изделий. В нашей команде уже 70 человек, кто-то шьет, кто-то вяжет, - рассказала Дарья.

Отпуск Евгения скоро закончится, он вернется в зону СВО через несколько дней, там он займется ремонтом военной техники. А любимая будет ждать мужа и шить вместе с другими волонтерам одежду, чтобы бойцы на передовой чувствовали поддержку.