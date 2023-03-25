9 лет строгача и 1,5 млн ущерба. На Кубани осужден мужчина, жестоко избивший семейную пару кастетом

Надар Дохоян своей вины не признал. Фото: пресс-служба ОВД по Армавиру

Эта история произошла полтора года назад в Армавире. Супруги Богинские приехали на машине на дачный участок, когда на них напал сосед. Надар Дохоян без лишних разговоров напал сначала на мужчину, а потом на его жену. В это время их пятилетняя дочь спокойно спала на заднем сиденье в салоне семейного авто.

Инне Богинской досталось сильнее всего. Дохоян так избил ее по лицу, что врачи буквально по кускам собирали его в больнице. Он разбил женщине челюсть и череп. Она перенесла две операции в отделении челюстно-лицевой хирургии, ее муж – одну. На голове 34-летней женщины не было живого места, сосед также сломал ей руку. Виталию врачи вставили в челюсть титановые пластины.

Супруги до сих пор не могут оправиться от шока. Фото: личный архив

- Муж и жена до сих пор восстанавливаются, хотя прошло уже почти полтора года после этого жесткого нападения. Богинских мучают головные боли. Инна не стала присутствовать на вынесении приговора – она даже смотреть на Дохояна боится, - рассказала «КП»-Кубань» адвокат пары Виктория Вашурина.

Семью спас отец Виталия. Он отвез их в больницу. А Дохоян сбежал. Его объявили в федеральный розыск. Через четыре месяца агрессивного 47-летнего соседа нашли в Сочи. Против него возбудили уголовное дело. В марте 2023 года состоялся суд.

Инна перенесла две операции. Фото: личный архив

- Виновным он себя не признает. Тем не менее ему назначили 9 лет строгого режима. Также он должен выплатить каждому пострадавшему по 750 тысяч рублей за причиненный моральный и физический ущерб. Но скорее всего, Дохоян будет оспаривать решение суда, - сообщила Вашурина.

Эмоции после приговора не смогла сдержать сестра осужденного. В присутствии суда она толкнула пострадавшего, а на адвоката пострадавшей стороны набросилась с оскорблениями и угрозами. Вашурина обратилась с заявлением в прокуратуру.

- Я опасаюсь за свою жизнь и имущество. Пусть компетентные органы разберутся, можно ли себя так вести в зале суда, - прокомментировала адвокат.