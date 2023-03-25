Анастасия Демурчян Фото: Федерация бокса России

Анастасия Демурчян из Анапы стала чемпионом мира по боксу. Спортсменка успешно выступила на соревнованиях среди женщин, проходящих с 15 по 31 марта в Нью-Дели.

Анастасия Демурчян 25 марта выступала в весовой категории до 70 кг. В финале чемпионата она вышла на ринг с соперницей Фрэнсис Скотт Кайе, представлявшей на соревнованиях Австралию.

Анастасия Демурчян вышла на ринг с австралийкой Фрэнсис Скотт Фото: Федерация бокса России

Во время состязания за 18-летнюю анапчанку активно болели жители региона. Так, в Краснодаре на Пушкинской площади организовали фан-зону с трансляцией турнира. К 15:30 десятки жителей пришли на Красную, 5, чтобы поддержать землячку.

Для участников организовали конкурсы, викторины, работу площадки ГТО. Каждый смог проверить свои силы и физподготовку. Фан-зона во время турнира работала и в Анапе. Участники вышли на связь с болельщиками из Краснодара.

Анастасия Демурчян Фото: Федерация бокса России

По результатам состязания Анастасия Демурчян выиграла золото и стала чемпионом мира по боксу. Она уверенно обошла соперницу Фрэнсис Скотт. После оглашения результатов анапчанка, взяв российский флаг, сделала круг почета по рингу. Напомним, на проходящем чемпионате мира по боксу спортсмены из России выступают с национальной символикой.

К слову, Анастасия совсем недавно уже побеждала австралийку. Спортсменки выступали на турнире в Марокко, где анапчанка обошла Фрэнсис Скотт.