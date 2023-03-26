Трое суток верили, что не упал. Почему исчезновение пассажирского самолета под Новороссийском называли мистическим

Самолет потерпел крушение в районе Абрау-Дюрсо. Фото: авиару.рф

26 марта 1966 года под Новороссийском произошла авиакатастрофа. Самолет Let L-200 с пассажирами на борту исчез с радаров, когда готовился к посадке. О том, что произошла трагедия, поверили не сразу - пропавший самолет мог совершить жесткую посадку. Но все-таки спустя трое суток были найдены обломки Let L-200. Рассказываем, что стало причиной того крушения и было ли на самом деле в этой истории что-то мистическое.

В тот день самолет выполнял обычный пассажирский рейс из Краснодара в Анапу. Приземлившись на курорте, пилот получил указание - слетать в Новороссийск и забрать пассажиров, собиравшихся в Краснодар. Вот только летчику об ухудшающейся погоде не сообщили. На участке от Анапы до Новороссийска его ждал шторм, из-за которого видимость была слабая. Но все же полет не отменили.

Let L-200 после посадки в Новороссийске принимает на борт пассажиров - в самолет сели две женщины с двумя детьми. Также воздушное судно загрузили почтой. Борт вылетел по маршруту в 17:28. Но уже спустя пять минут самолет оказался в зоне тумана, где видимость не превышала 200 метров.

- Верным решением было вернуться обратно на аэродром, поскольку было очевидно - полет опасен, - сообщали тогда авиаслужбы, участвовавшие в расследовании.

Но пилот принял неграмотное решение продолжать лететь вслепую. Пытаясь разглядеть береговую черту, летчик увеличил курс следования на 10-15 градусов. Но привело это к тому, что лайнер углубился в сторону суши со сложным горным рельефом. В какой-то момент самолет стал задевать верхушки деревьев. Во время одного из ударов оторвало правый закрылок, а затем разрушилось правое крыло. Пролетев где-то еще 300 метров, авиалайнер врезался в склон противоположной горы.

После того, как самолет исчез с радаров, экстренные службы приступили к его поиску. В первые дни после случившегося оставалась надежда, что воздушное судно все-таки совершило посадку, но в другой местности. Но спустя три дня разрушенный и сгоревший полностью самолет нашли у северо-западного берега озера Абрау. Все, кто находился на борту, погибли.

Крушение Let L-200 даже связывали с мистикой. Мол, в районе того участка, где он летел, расположены дольмены, а сама зона считается аномальной. Но все-таки следователи и эксперты во время расследования отмели таинственные версии. Главной причиной авиакатастрофы назвали попадание самолета в район с низкой видимостью и туманом. При этом, по мнению экспертов, пилот не предпринял своевременных мер по выходу из этой опасной зоны. Позднее озвучили и еще один фактор - плохая организация и руководство полетами диспетчерской службой Новороссийского аэропорта.