В свой день рождения глава Сочи проконтролировал ход дорожных работ на переулке Рахманинова

Глава Сочи Алексей Копайгородский оценил ход дорожных работ в переулке Рахманинова. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В свой День рождения глава города Сочи проконтролировал ход дорожных работ. Алексей Копайгородский посетил переулок Рахманинова, жители которого просили отремонтировать дорогу. Объект был включен в нацпроект ««Безопасные качественные дороги». Ремонт участка общей протяженностью 2,815 км начался в 2023 году.

- При федеральной поддержке в Сочи в этом году ремонтируем во всех внутригородских районах 35 километров дорог. По многим объектам идем с опережением графика, спецтехника должна уйти с улиц до начала высокого сезона, – рассказал Алексей Копайгородский.

Сейчас рабочие выравнивают слой и ликвидируют просадки. Также будут заменены бортовые камни, отремонтированы обочины и съезды в переулки. После дорожники установят дорожные знаки и нанесут разметку. Ремонт дороги завершат к апрелю.

- В Сочи формируется список объектов, работы на которых планируется выполнить в 2024 году. По поручению главы Сочи, он будет сформирован с учетом предложений сочинцев после проведенного обследования, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Сочи демонстрирует высокие темпы социально- экономического развития. За три года на курорте введено 25 крупных социальных объектов. В настоящее время уже строится семь, а до конца 2023 планируется еще 10.

Этот год объявлен мэром Сочи годом Архитектуры. На курорте идет активное обсуждение нового Генерального плана, который предусматривает свыше 770 мероприятий социального строительства и благоустройства. Это позволит сделать курорт еще более привлекательным для туристов и комфортным для самих жителей.

Медиахолдинг « КП- Кубань» поздравляет мэра Сочи с Днём рождения и желает ему крепкого здоровья, поддержки единомышленников, удачи и успехов в реализации всех намеченных планов!