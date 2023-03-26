Штурмовик из Краснодарского края с позывным «Клинок» рассказал о взятии опорника ВСУ

Мобилизованный из Краснодарского края рассказал о взятии украинского опорника. Фото: скриншот видео.

Мобилизованный житель Краснодарского края рассказал о взятии опорного пункта ВСУ. Видеоролик с кубанцем разместило Минобороны России в официальном Телеграм-канале. Краткий рассказ мобилизованного из Краснодарского края с позывным «Клинок» как еще одно доказательство доблести и профессионализма российских военных.

- Противник вел ожесточенное сопротивление. После артподготовки мы зашли с фланга и стали оказывать огневое воздействие на живую силу противника, - сообщил «Клинок».

Противник оказывал сопротивление, но «Клинок» и его сослуживцы смогли выполнить поставленную задачу. Подвиг бойцов российского подразделения был отмечен в министерстве обороны страны.

- Задача, поставленная подразделению, была выполнена с честью: обработанный артподготовкой опорный пункт противника был искусно охвачен нашими штурмовиками по флангам и разгромлен, - заметили в ведомстве.

Уточняется, что огневые точки и опорный пункт были полностью уничтожены благодаря слаженным действиям команды.