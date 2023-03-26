Окутало розовое облако: потрясающие фото цветущего весеннего Краснодара

Почки на деревьях начали распускаться. Фото: Виталий ТИМКИВ

Весна в Краснодарский край пришла неожиданно быстро. Только недавно холодный ветер дул не переставая, небо было заволочено черно-серыми, как сланец, облаками. Теперь же природа просыпается и наполняется энергией, жизнью. Солнце светит все ярче, а лучи становятся все теплее с каждым днем. С дальних краев прилетают птицы, повсюду разносится их щебетанье.

На деревьях распускаются первые бутоны. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Краснодаре две недели назад начали набухать почки на деревьях, и появляться крохотные зеленые листочки. И вот, однажды утром мы обнаруживаем, как все деревья вдруг стали зелеными. Это почему-то всегда происходит неожиданно. Кажется, еще вчера листочки на деревьях и кустарниках были совсем маленькими, а сегодня деревья уже полностью одеты в зеленую листву – яркую и молодую. А на некоторых распускаются первые бутоны.

Можно прогуляться по центру кубанской столицы. Здесь, как всегда в любой день недели, кишит жизнь. А в выходные улица Красная превращается в местный перекресток Сибуя. Вот мама вместе с сыном в легких куртках проезжают на самокате мимо Царских ворот. Теплый ветерок дует им в лицо, а мальчик радуется приходу весны и чувствует, что скоро лето.

Мама с сыном проезжают на самокате Фото: Виталий ТИМКИВ

- Мама, а когда на море уже? - щебечет парнишка лет восьми.

- Когда вода прогреется, сейчас холодно купаться, - отвечает мама сыну.

Стоит пройти чуть дальше и мы увидим вазоны с магнолией. Каждый прохожий останавливается и фотографирует нежные бело-розовые бутончики. Вроде бы в Краснодаре, но можно сказать, что и в Сочи побывали. Ведь на черноморском курорте магнолию считают символом города. В Сочи туристы и местные жители встречают магнолию на каждом шагу. Но любоваться тем, как распускают бутончики, можно только весной.

Девушка фотографирует магнолию Фото: Виталий ТИМКИВ

Людей много не только в центре Краснодара, но и в парке Галицкого. Можно считать, что это место излюбленное для фотосессий. А с приходом весны людей становится все больше.

В парке "Краснодар" цветет сакура. Фото: Виталий ТИМКИВ

Вот девушка прогуливается вместе со свой подругой, у которой маленький ребенок. Мальчик вечно крутит головой, боясь упустить хоть малейшую деталь.

В парке гуляет много детей с родителями, наслаждаясь приходом весны. Фото: Виталий ТИМКИВ

- Мам, а что это за дерево? - указывает малыш пальчиком на красивое розовое дерево, формой напоминающее облако.

- Это сакура, - отвечает девушка.

- А его можно есть? - не унимается ребенок.

- Нет, сына, сакура не дает плоды, - успокоила любопытство своего чада девушка.

Сакура считается больше декоративным деревом. Его высаживают для красоты. Одна девушка не смогла устоять перед красотой дерева и начала его фотографировать с разных ракурсов.

Девушка фотографирует сакуру. Фото: Виталий ТИМКИВ

Подруги решили устроить себе фотосессию. Ведь весна пришла, а еще ни одной новой фотки в соцсетях.

- Нормально сижу? Давай волосами взмахну, типа они развеваются, - щебечет девушка.

Подруги фотографируют друг друга на фоне парка Фото: Виталий ТИМКИВ

Пройти чуть дальше, а тут уже молодая пара стоит в обнимку. Парень улыбается, а счастливая девушка чмокает его в щечку.

Молодая пара устроили себе фотосессию. Фото: Виталий ТИМКИВ

А какие запахи царят в Краснодаре на каждом шагу, не только в парке или в центре. Это кусты начали источать пронзительно сладкий аромат, - самый сладкий аромат в мире. Радостное чувство наполняет душу. Пришла настоящая весна.