Нашли уголовный срок. В Адыгее две девушки подобрали на улице смартфон и сняли все деньги с «мобильного банка»

Двух жительниц Майкопа подозревают в воровстве денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двум жительницам хутора Гавердовский придется ответить перед законом за воровство с банковской карты. Две подруги 18 и 16 лет нашли на улице мобильный телефон. Кто-то забыл его на остановке общественного транспорта, когда торопился на автобус. Вместо того, чтобы отнести находку в отделение полиции или попытаться самостоятельно вернуть мобильник владельцу, девицы начали изучать его содержимое.

- Обнаружив, что на банковском счете, привязанном к номеру найденного телефона, имеются денежные средства в размере 18 тыс. рублей, подозреваемые, используя «мобильный банк», перевели их на банковскую карту своего знакомого, а тот перевел на карту одной из подозреваемых, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Затем девушки устроили шоппинг. С 28 февраля по 02 марта 2023 подозреваемые успели потратить 18 тысяч рублей в магазинах Майкопа.

- В отношении обеих возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в хищение чужого имущества с банковского счета, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, - дополнили в республиканском следкоме.

В ходе следствия будут установлены причины и условия совершения преступления с участием несовершеннолетнего. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия. Расследование продолжается.