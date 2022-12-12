SHAMAN записал мощное обращение к казакам

Певец спел старинную казачью песню. Фото: официальный сайт артиста

Исполнитель взорвавшего всю страну хита «Встанем» записал трогательное видеообращение к кубанским казакам. Певец SHAMAN, известный своими патриотическими песнями, выступил перед бойцами в футболке «Я-русский» и пожелал победы.

- Казакам из бригады «Дон» 6-го гвардейского полка, 208-го казачьего полка, бригады «Кубань», отрядов «Таврида», «Ермак» и другим братьям-казакам, героически выполняющим поставленные задачи в зоне СВО, хочу исполнить несколько строк, – сообщил певец.

Артист вживую исполнил казачью песню «Не для меня придет весна» в знак поддержки солдат и офицеров, которые сейчас находятся на фронте.

- Берегите себя! Возвращайтесь с победой! Любо, казаки! – отметил Ярослав Дронов.

SHAMAN взорвал интернет-пространство в начале 2022 года, когда в сети появилась его песня «Встанем». Она пришлась по вкусу слушателям, а певец стал гастролировать со своей программой по стране. В августе он собрал аншлаг в Сочи. Билеты на его концерты достигали 6 000 рублей. Также артист выступал в других черноморских городах – Геленджике, Анапе и Новороссийске. И неизменно собирал толпы фанатов.