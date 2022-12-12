Извлекаем максимум выгоды из своей кредитки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В одном из прошлых материалов мы разбирались, как пользоваться заемными средствами банка с выгодой для себя. Собрали для вас еще несколько полезных советов, которые позволят сделать кредитку еще более выигрышной.

Трансформируем кредит в депозит

Один из вариантов получения пассивного дохода – банковский вклад. Кладя деньги на депозит, вы получаете определенный процент от банка. Как связаны кредитка и депозит, спросите вы? Все просто. Получаем зарплату и отправляем ее на вклад, а все текущие расходы делаем по кредитной карте. К концу льготного периода кредитки снимаем деньги с вклада и гасим задолженность. В качестве приятного бонуса и дополнительного дохода нам остается процент, выплаченный банком по вкладу.

Такой вариант прост и выгоден, но стоит учитывать два важных момента:

- во-первых, нужно синхронизировать сроки по депозиту и кредиту. Важно, чтобы срок выплаты процента по вкладу был раньше окончания льготного периода по вашей кредитке. При этом желательно выбрать вклад с возможностью пополнения и ежемесячным начислением процентов;

- во-вторых, введите строгое правило – тратить по кредитке ровно столько, сколько бы вы потратили по зарплатной карте. Т. е. ваш долг к концу льготного периода не должен превышать размер зарплаты. Если вы опасаетесь, что можете не сдержаться и потратить «сверху», сократите лимит до предполагаемой суммы трат.

Извлекаем максимум выгоды из своей кредитки Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Формируем позитивную кредитную историю

Если вы планируете брать ипотеку или крупный заем в банке, но опасаетесь отказа из-за плохой кредитной истории, то кредитная карта – отличная возможность эту самую историю сделать позитивной. Главное – регулярно расплачиваться кредиткой и дисциплинированно гасить долг во время льготного периода.

Как отмечают банки, активное пользование кредитной картой и добросовестное погашение задолженностей уже через полгода позволят вам повысить свою репутацию заемщика. В этом случае ваши шансы на положительное решение банка по новому кредиту значительно возрастут.

Залог без залога

Читатели, которые арендуют жилье, берут в прокат авто или бронируют отдых в отелях, сталкиваются с требованием внести залог. Расставаться с кровными, которые будут лежать без дела, никому не хочется. И тут на выручку может прийти кредитная карта. Деньги для залога с нее списывать не будут, а просто заморозят заявленную сумму, которую разблокируют после окончания срока аренды. Таким образом, вы и услугу получите, и ни рубля из своего кошелька не потратите – проценты при заморозке взиматься не будут, так как деньги останутся лежать на карте.

От чего зависит выгодность кредитной карты

Чтобы получать максимум от своей кредитки, нужно тщательно подойти к ее выбору. Прежде всего, обращаем внимание на льготный период. Чем он длительнее, тем больше возможностей для финансовых маневров. При коротком сроке вы рискуете не успеть вовремя погасить задолженность, следовательно - испортить кредитную историю и понести дополнительные траты в виде процентов банку.

Подобрать наиболее выгодную для себя карту легко на сайтах банков. Обычно варианты кредитов вынесены в отдельный раздел, там же можно ознакомиться со всеми остальными условиями, а также дополнительными бонусами, которые предлагаются держателю карты.

Один из самых лояльных льготных периодов сейчас предлагает банк РНКБ. Беспроцентный срок по его кредитке достигает 115 дней, при этом распространяется он и на покупки, и на снятие наличных.

Извлекаем максимум выгоды из своей кредитки Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Еще одна хорошая новость для клиентов РНКБ – с 1 декабря 2022 года в банке действует обновленная программа лояльности для владельцев кредитных и дебетовых карт. Теперь за оплату товаров и услуг клиенты смогут получать кешбэк до 5%. Например, в декабре можно получить кешбэк в следующих категориях: отели – 5%, кафе и рестораны – 3%, топливо – 2%, продукты – 1%. Это популярные в преддверии Нового года направления, и теперь клиенты РНКБ могут вернуть часть трат, которые традиционно возрастают в период праздников. Как сообщили в банке, список категорий, за покупки в которых начисляется кешбэк, будет обновляться ежемесячно с учетом потребностей клиентов.

Как видим, кредитная карта может быть не только палочкой-выручалочкой в случае экстренной необходимости, но и давать выгоду своим держателям при грамотном подходе к финансовому планированию.

Оставить заявку на получение кредитной карты можно на официальном сайте РНКБ Банк (ПАО). Решение вы получите в течение 24 часов с момента оформления онлайн-заявки. После ее одобрения вам останется забрать карту в ближайшем отделении банка и дальше пользоваться всеми преимуществами современного кредитного продукта.

Не забывайте о финансовой безопасности

К сожалению, чужие деньги по-прежнему привлекают внимание мошенников. На какие только ухищрения не идут злоумышленники. Чтобы обезопасить свою кредитную карту, проявляйте бдительность и не попадайтесь в финансовые ловушки.

Для информирования клиентов на сайте РНКБ создан специальный раздел «Безопасность». Здесь подробно описаны мошеннические схемы и даны инструкции о том, как не попасться на удочку мошенника. Также банк описывает основные правила пользования банковской картой.