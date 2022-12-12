Разгромили кладбище, ограбили жителей и избили палками мужчину. На Кубани осудили подростков, державших в страхе станицу

Парням назначили 21 год колонии на троих Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор троим подросткам, державшим в страхе станицу. Парней осудили за несколько краж, разгромленное кладбище и угрозу убийством. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все происходило в декабре 2020 года в станице Дядьковской Кореновского района. На тот момент 18-летний местный житель вместе со своим несовершеннолетним приятелем изрядно выпили и отправились на кладбище. Тогда пришедшие парни разбили на могилах несколько памятников. Но разгром на кладбище стал не единственным преступлением молодых людей.

В январе 2021 года парни вместе с другим несовершеннолетним другом взяли палки и пробрались в дом одного из местных жителей. Подростки, встретив хозяина, избили его, украли сотовый телефон и прихватили 500 рублей. Месяцем ранее они уже грабили дом, в который проникли в очередной раз. Тогда парни вынесли плазменный телевизор – помогал им 28-летний приятель.

В декабре 2020 года этот же мужчина и один из осужденных парней, на тот момент подросток, подвыпив, ограбили дом по улице Комсомольской. Тогда воры вынесли бытовую технику и посуду на 22,5 тысячи рублей - водонагреватель, алюминиевые таз и дуршлаг, ручную мясорубку, сковороды и плетеную вазу. А чтобы не вызвать подозрений и скрыть следы преступления, парни подожгли дом. Ущерб тогда оценили в 1,3 миллиона рублей.

При расследовании выяснилось, что один из осужденных также пытался изнасиловать знакомую девушку и угрожал ей убийством. Парни уже предстали перед судом и услышали приговор.

- Им назначены наказания в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор был обжалован, но суд оставил его без изменений.