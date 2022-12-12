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Общество12 декабря 2022 10:19

Разгромили кладбище, ограбили жителей и избили палками мужчину. На Кубани осудили подростков, державших в страхе станицу

На Кубани осудили троих подростков за кражи и разгромленное кладбище
Светлана ОВДЕЙ
Парням назначили 21 год колонии на троих Фото из архива КП

Парням назначили 21 год колонии на троих Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор троим подросткам, державшим в страхе станицу. Парней осудили за несколько краж, разгромленное кладбище и угрозу убийством. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все происходило в декабре 2020 года в станице Дядьковской Кореновского района. На тот момент 18-летний местный житель вместе со своим несовершеннолетним приятелем изрядно выпили и отправились на кладбище. Тогда пришедшие парни разбили на могилах несколько памятников. Но разгром на кладбище стал не единственным преступлением молодых людей.

В январе 2021 года парни вместе с другим несовершеннолетним другом взяли палки и пробрались в дом одного из местных жителей. Подростки, встретив хозяина, избили его, украли сотовый телефон и прихватили 500 рублей. Месяцем ранее они уже грабили дом, в который проникли в очередной раз. Тогда парни вынесли плазменный телевизор – помогал им 28-летний приятель.

В декабре 2020 года этот же мужчина и один из осужденных парней, на тот момент подросток, подвыпив, ограбили дом по улице Комсомольской. Тогда воры вынесли бытовую технику и посуду на 22,5 тысячи рублей - водонагреватель, алюминиевые таз и дуршлаг, ручную мясорубку, сковороды и плетеную вазу. А чтобы не вызвать подозрений и скрыть следы преступления, парни подожгли дом. Ущерб тогда оценили в 1,3 миллиона рублей.

При расследовании выяснилось, что один из осужденных также пытался изнасиловать знакомую девушку и угрожал ей убийством. Парни уже предстали перед судом и услышали приговор.

- Им назначены наказания в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор был обжалован, но суд оставил его без изменений.

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