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Общество12 декабря 2022 10:37

Выбило двери и окна. В Сочи при пожаре в двухэтажном доме пострадала женщина

В Сочи при пожаре в двухэтажном доме пострадала женщина
Светлана ОВДЕЙ
Точная причина возгорания устанавливается Фото: соцсети

Точная причина возгорания устанавливается Фото: соцсети

В Сочи при пожаре в двухэтажном доме пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в понедельник 12 декабря в жилом доме в Хостинском районе. Кадры с места ЧП по улице Буковой начали публиковать очевидцы в социальных сетях. По словам местных жителей, они услышали взрыв, во время которого из квартиры выбило окна и двери. После этого помещение загорелось. В квартире во время происшествия находилась женщина, которая, по сообщениям очевидцев, серьезно пострадала.

Известно, что пожар в квартире двухэтажного дома охватил площадь в один квадратный метр. Уточняется, что потушить огонь удалось до приезда пожарных.

Точная причина происшествия в настоящее время устанавливается. Уточняется, что пожар в квартире не обошелся без пострадавших.

- В результате возгорания пострадала женщина, госпитализирована в лечебное учреждение. Привлекалось от МЧС России 13 человек и 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

СочиПроисшествия: ЧП