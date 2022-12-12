Школьница из Краснодара своим примером заставила взрослых устыдиться и выйти на субботник

Скриншот с видео

Все началось с маленькой горки мусора, которую заметили возле остановки жители садоводческих товариществ «Дружба» и «Строитель». Сначала подумали – что кто-то не донес отходы до урны. Но когда просмотрели камеры видеонаблюдения, были поражены – горку с пакетами собрали школьники в ожидании автобуса. А инициатором была 10-летняя Алина Мальцева, чей пример стал заразительным.

Видео показал председатель СНТ «Дружба» Сергей Дунаев. На кадрах видно, как утром на остановку пришла девочка в красной куртке, поставила рюкзак на скамейку и как ни в чем не бывало стала собирать мусор, валяющийся вокруг остановки. За ней подтянулись еще два мальчика. Они также стали складывать бумажки в организованную кучу. А когда приехал автобус, все уехали на уроки.

Когда взрослые узнали о поступке детей, организовали субботник. Все вышли на уборку: очистили от мусора территорию местного футбольного поля, детской площадки и снова вернулись к той же остановке, где убирали школьники. Хлама собралось сполна - два контейнера. После этого местные жители зареклись чаще выходить на субботники.

Об истории узнал мэр Краснодара и наградил девочку Алину Мальцеву за экоактивизм.

- Я когда увидел видео, появилась гордость за семью. 10-летняя школьница, в отличие от многих взрослых, неравнодушна к санитарному порядку. Активная жизненная позиция девочки, бережное отношение к природе и любовь к своему городу, безусловно, вызывают гордость, восхищение и заслуживают особого поощрения, - сказал глава Краснодара Евгений Наумов.

Фото: krd.ru

Алине вручили благодарственное письмо и подарили ей набор для рисования. За образцовое воспитание семье девочки вручили приветственный адрес от администрации и городской думы Краснодара.

- Рассчитываю, что примеру девочки последуют все жители нашего города. И будут не только выходить на субботники, но и меньше мусорить, - добавил мэр города.