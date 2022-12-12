На Сочи надвигаются апокалиптические ливни

В Сочи прогнозируют серьезную непогоду. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Два района Антальи затопило из-за проливных дождей. Ливень был таким сильным, что под воду ушли первые этажи жилых домов, мощные грязевые потоки уносили автомобили. Такой стихии в этих широтах не было 50 лет. Всему виной циклон, который устроил это ненастное безобразие. «КП» - Кубань» узнала, дойдет ли тропический разрушительный ливень из Турции в Сочи.

По словам ведущего метеоролога «Гисметео» Леонида Старкова, сейчас в субтропиках, Средиземноморье и в районе Черного моря наблюдается активный циклогенез (область низкого давления - Авт.). Именно это и стало причиной такой непогоды.

- На этой неделе активный циклогенез переместится ближе к Черному морю. Из района западного Причерноморья входит южный циклон, который и окажет влияние на погоду, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» Леонид Старков. - В частности, уже в среду, 14 декабря, в Сочи ожидаются сильные ливневые дожди.

Жителям и гостям курорта уже рекомендуют подготовиться к непогоде. Уровень воды в сочинских реках во время такого ненастья поднимется, местами - до опасных отметок.

- В Анталье за 12 часов выпало 68 миллиметров осадков, это чуть больше четверти нормы за весь декабрь. Погода на Черноморском побережье Кавказа тоже будет неспокойной. Но на это повлияют другие атмосферные образования, - объясняет «КП» - Кубань» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. - По территории региона пройдет атмосферный фронт, который вызовет дождь в Новороссийске. Уже вечером 12 декабря там прогнозируем сильный ливень. За ночь там может выпасть 15-20 миллиметров осадков.

Эти цифры небольшие по сравнению с тем, что ждет Сочи.

- В среду-четверг над Черным морем образуется очередной циклон, который вызовет сильные дожди в восточной части побережья. Непогода ожидается в Туапсе, а также в Сочи, где выпадет 50-70 миллиметров осадков - это почти треть месячной нормы. Это значит, что курортную столицу ждут подтопления и ливневые паводки, - добавляет Михаил Леус.