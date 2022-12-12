«Демьян, мы тебя помним». Погибшему командиру танка однополчане установили памятный крест

Демьян Мозговой был командиром танка. Фото: архив семьи

Демьян Мозговой из станицы Роговской Краснодарского края геройски погиб на СВО. Он был командиром танкового экипажа, который попал в засаду. Вражеский снаряд ударил в машину, механик и наводчик успели выскочить, а Демьян остался. Это было 9 марта. Земляки решили увековечить героя - в родной школе юнармейскому отряду присвоили имя кубанского военного.

Он всегда защищал слабых

Демьян Мозговой сел за парту в 1993 году. Мальчишка как мальчишка, но была в нем особенность, которые отмечают его учителя. Он всегда был за справедливость и никому не давал обижать девчонок. Такой уж был характер.

-За время учебы он мне запомнился добрым, вежливым, воспитанным. Мальчик был готов всегда прийти на помощь в трудную минуту своим одноклассникам, - вспоминает первая учительница военного Ольга Дельницкая.

Демьян рос отзывчивым парнем. Фото: личный архив семьи

После школы Демьян ушел в армию, женился. Его так захватила военная служба, что он решил остаться и попал в танковую дивизию во Владикавказе. Там с женой они налаживали быт, у них родились трое детей. Именно отсюда Демьян поедет на специальную военную операцию на Украине.

Памятный крест от однополчан

Бой 9 марта был очень трудным. Плохая видимость и близость противника добавляли тревоги. В какой-то момент танк под куроводством Мозгового попал в засаду, а потом в машину ударил вражеский снаряд. Члены экипажа смогли выбраться. Демьян, как настоящий командир, думал покинуть танк последним, но не вышло. Боеприпасы сдетонировали.

- Рядом с местом гибели сына его ребята установили крест с надписью: «Демьян, мы тебя помним». Принесли туда же части танка. Получился мемориал, - рассказывать мама погибшего военного Надежда Мозговая.

Память о бойце хранят в полку. Фото: личный архив семьи

Память о погибшем сохраняют земляки. В родной школе Демьяна его именем назван юнармейский отряд.

По стопам отца

У погибшего героя остались жена и трое детей. В этом году сын стал кадетом Суворовского корпуса. Он тоже мечтает быть военным и защищать Россию.