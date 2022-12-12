«Посадка уже невозможна...»: Последние слова пилота за секунду до крушения «кукурузника» в Адыгее

12 декабря 1992 года в Адыгее произошла авиакатастрофа, причина которой стала роковая случайность. Фото: Семен СИНЯВСКИЙ

12 декабря 1992 года в Адыгее произошла авиакатастрофа, причиной которой стала роковая случайность. Тогда, 30 лет назад, самолет Ан-2Р Майкопского авиапредприятия “Югавиа” выполнял обычный перелет по маршруту Венцы (Гулькевичский район) – Майкоп.

В тот декабрьский день «кукурузник» возвращался после полевых работ. С помощью сельхозавиации опрыскивали поля. На борту летательного аппарата находились три человека: двое из состава экипажа и авиатехник. Но никто из них не предполагал, что этот полет станет для них последним.

У погоды были свои планы

Приближаясь к майкопскому аэродрому, экипаж самолета столкнулся с непредвиденным. Синоптики обещали чистое небо в тот день, потому пилоты без помех подняли «кукурузник» в воздух. Вот только позже погода изменилась.

Экипаж встретил погоду ниже минимума, которая не предусматривалась прогнозом. Диспетчер управления воздушным движением дал команду занять высоту 700 метров. После чего попросил выполнять заход на посадку по установленной схеме. При этом все это время диспетчер держал связь с экипажем.

Самолет стал идти на посадку. Еще немного, и судно должно было плавно коснуться земли. После чего три человека оказались бы дома. Однако при снижении облака начали застилать глаза. Пилот просто не смог установить визуальный контакт с землей.

«Топлива не хватит...»

В этот момент планы резко пришлось корректировать.

- Повторный заход, выполняй повторный заход! - пытался исправить ситуацию диспетчер, не доложивший своевременно экипажу о смене движения из-за погоды.

Но «кукурузник» было уже не спасти. На борту оказалось недостаточное количество топлива, чтобы совершить повторный заход на посадку.

- Топлива не хватит... - сказал свои последние слова командир воздушного судна, после чего связь оборвалась.

Уже через секунду воздушный корабль с остановленным двигателем потерял управление и столкнулся с землей на вспаханном поле. Это произошло в трех километрах от посадочной полосы.

В чем причины трагедии

В результате падения судно полностью разрушилось. Начался пожар, в котором самолет сгорел. Экипаж и находившийся на борту авиатехник погибли. У них не было не единого шанса на спасение.

После катастрофы начались разбирательства. Авиаэксперты после расследования заявили — причин, из-за которых самолет рухнул, было несколько.

- Во-первых, полет выполнялся при погоде хуже установленного минимума, который был допущен в связи с ошибками командно-летного состава, экипажа, со стороны УВД и гражданской авиаметеорологической станции, - сообщили в комиссии, расследовавшей авиапроисшествие. - Во-вторых, произошло самопроизвольное выключение двигателя на предпосадочной прямой из-за выработки топлива. Это привело к потере управляемости самолетом и к его столкновению с землей.