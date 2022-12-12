Бывшую судью Динского района Кубани подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани завели уголовное дело на бывшую судью. В мошенничестве на полмиллиона рублей подозревают служительницу Фемиды из Динского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в 2020 году. На тот момент судья Динского районного суда узнала от знакомого, что суд удовлетворил иски, поданные им и его знакомой. Они требовали взыскать деньги со страховой компании в их пользу. В июле в суд поступила апелляционная жалоба от представителя компании на решение суда. Узнавшая об этом судья решила заработать незаконным путем и предложила сделку знакомому, подававшему иск.

За 500 тысяч рублей женщина обещала повлиять на решение апелляционной инстанции, которая рассматривала жалобу страховой компании. Мужчина согласился и уже в сентябре 2020 года передал судье в служебном кабинете 400 тысяч рублей. Еще 100 тысяч рублей через два дня женщине передал родственник знакомого.

Получившая деньги судья позже только делала вид, что помогает мужчине. И позже суд все же отказал в удовлетворении исков мужчины и его знакомой.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования находится на контроле у руководителя краевого следственного управления А. К. Маслова, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.