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Общество12 декабря 2022 13:27

Бывшую судью Динского района Кубани подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани завели уголовное дело на бывшую судью. В мошенничестве на полмиллиона рублей подозревают служительницу Фемиды из Динского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в 2020 году. На тот момент судья Динского районного суда узнала от знакомого, что суд удовлетворил иски, поданные им и его знакомой. Они требовали взыскать деньги со страховой компании в их пользу. В июле в суд поступила апелляционная жалоба от представителя компании на решение суда. Узнавшая об этом судья решила заработать незаконным путем и предложила сделку знакомому, подававшему иск.

За 500 тысяч рублей женщина обещала повлиять на решение апелляционной инстанции, которая рассматривала жалобу страховой компании. Мужчина согласился и уже в сентябре 2020 года передал судье в служебном кабинете 400 тысяч рублей. Еще 100 тысяч рублей через два дня женщине передал родственник знакомого.

Получившая деньги судья позже только делала вид, что помогает мужчине. И позже суд все же отказал в удовлетворении исков мужчины и его знакомой.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования находится на контроле у руководителя краевого следственного управления А. К. Маслова, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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