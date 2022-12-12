На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи проводят проверку после вспыхнувшего пожара в двухэтажном доме Сочи, где пострадала женщина. Напомним, ЧП случилось в жилом доме на улице Буковой Хостинского района курорта 12 декабря. По словам местных жителей, они услышали взрыв, во время которого из квартиры выбило окна и двери. После этого помещение загорелось.

Страшные кадры с места ЧП стали публиковать очевидцы. На кадрах видно, как огонь объял жилое помещение.

После того, как пожар был потушен, следователи организовали доследственную проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах жуткого происшествия.

- По предварительным данным, в одной из квартир, расположенной на первом этаже 12-квартирного жилого дома произошло возгорание. Пострадала проживающая в ней 61-летняя женщина, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Она с травмами различной степени тяжести госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Следователи сняли на видео изнутри пострадавший после пожара дом в Сочи. Квартиры почти не выгорела - на кадрах видны лишь выбитые стекла.

- Проводятся осмотр места происшествия и другие мероприятия, назначен комплекс необходимых экспертиз, - уточняют в СУ СК по региону.

Также в ведомстве добавили, что во время проверки будет установлена точная причина возгорания и все обстоятельства произошедшего.

- Проведение проверки поставлено на контроль в следственном управлении СКР по краю, - добавляют следователи.

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