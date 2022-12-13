«Однушка» в готовом доме дешевле, чем в строящемся. Как изменится цена на жилье в Краснодаре в 2023 году, если отменят льготную ипотеку

В погоне за выгодой человек приобретает жилье в Краснодаре по космической стоимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще недавно многие семьи приобретали жилье на этапе котлована — ведь так можно было неплохо сэкономить. Но сейчас на рынке недвижимости в Краснодаре сложилась парадоксальная ситуация. Квартиры в строящихся домах стоят дороже, чем в новостройках, которые едва ввели в эксплуатацию.

- Для сравнения - однокомнатную квартиру площадью 31 "квадрат" в сданном доме на Ближнем Западном обходе можно приобрести за 2,9 млн рублей, в это время аналог жилья в строящемся доме — 5 млн рублей. То есть разница в цене почти в два раза, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» коммерческий директор одной из краснодарских строительных фирм Никита Коваленко.

Причина тому, по словам эксперта, - высокий спрос на льготную ипотеку. Ведь она распространяется только на строящиеся объекты. Людей привлекает программа со ставкой от 5,7% (и совместные программы застройщиков и банков, где ставка опускается до 1% Прим. ред.). В это время процент по ипотеке на рынке вторичного жилья, на которое субсидирование не распространяется, - 9,9%. Но, несмотря на заманчивую ставку, нередко потенциальный покупатель оказывается в минусе. В погоне за выгодой человек приобретает жилье в Краснодаре по космической стоимости.

- Представители министерства строительства и министерства финансов России говорят о том, что собираются закрыть льготную ипотеку, так как эта программа предполагалась временной. Если это произойдет, то, думаю, ценник на жилье сбалансируется и будет соответствовать адекватным значениям, - объясняет Никита Коваленко. - И, соответственно, будет тренд на снижение стоимости жилья, которая задрана на 20-30% из-за льготных систем кредитования и игры со ставкой от застройщиков.

Напомним, после заявления Минфина о завершении ипотечной госпрограммы на новостройки в России до конца года ожидается всплеск продаж. Покупатели, считает Никита Коваленко, захотят запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. А значит, особым спросом будет пользоваться первичка.