В Краснодарском крае выпадет мокрый снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После солнечных выходных Краснодарский край накрыла пасмурная серость. Погода стремительно поменялась из-за фронтальных разделов, которые сформировались над Черным морем. Поэтому середина декабря станет настоящим испытанием для жителей Краснодарского края. Сильные дожди, ночной минус и даже мокрый снег придут в регион в ночь на 15 декабря.

- Фронтальные разделы будут проходить через всю территорию края. Дождь хлынет в среду, местами ожидается мокрый снег. Больше, конечно, заденет предгорье и горы. Но не исключено, что он выпадет и в других районах, - рассказала «КП» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Вместе с дождями усилится ветер и хорошенько приморозит. Ночью температура воздуха будет опускаться до -2 градусов.

- Уже 14 декабря ночью максимальные показатели температуры в ночное время доберутся до +6, а 15 декабря в среднем по краю -2…+3. Днем температура воздуха прогреется до +8 градусов, - отметила Попова.

Непогода потреплет Черноморское побережье. В Сочи в среду-четверг выпадет почти треть месячной нормы, в Новороссийске чуть меньше – 15-20 мм осадков. Поэтому гостям и жителям этих городов стоит подготовится к подтоплениям.

Впрочем, по предварительным прогнозам, циклон на Кубани надолго не задержится. К выходным на территорию Краснодарского края хлынет тепло.