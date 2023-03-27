«Шагал в параде Победы в Москве». 25-летнему герою, награжденному орденом мужества посмертно, открыли мемориальные доски в школах на Кубани

Фото: t.me/kazakikubani

В спортивном комплексе и школе №3 станицы Старощербиновской открыли мемориальные доски в память о Николае Белом.

- Старший лейтенант Николай Сергеевич Белый, участник специальной военной операции, погиб 26 февраля 2022 года. Он награжден орденом Мужества посмертно. Николаю было 25 лет. У него остались жена и маленькая дочь, - сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

Фото: t.me/kazakikubani

Николай Белый после окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище. В числе лучших курсантов 9 мая 2015 года Николай принимал участие в параде в честь 70-летия Победы на Красной площади в Москве. В 2019 году служил в Ставрополе, награжден медалями «За службу на Северном Кавказе», «За службу в ВДВ».

17 марта 2022 года Указом Президента Российской Федерации старший лейтенант Белый Николай Сергеевич награжден орденом Мужества посмертно. Награду парень получил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

- Николай был хорошим сыном, мужем, отцом, другом, а еще настоящим сыном своего Отечества и своей Родины, - на церемонии открытия мемориальных досок отмечали братья Сергей и Евгений.

Фото: t.me/kazakikubani

Инициатором увековечивания памяти в школах, где учился Белый, стал руководитель казачьего клуба «Казачий курень» Алексей Коштур.

- Мы будем проводить соревнования Ейского казачьего отдела, посвященные памяти гвардии старшего лейтенанта Николая Сергеевича Белого, ежегодно. Все, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, навсегда в наших сердцах! - сказал Коштур.