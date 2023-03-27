«Стреляют из лука и поют песни у костра»: Лагерь православных разведчиков открылся на Кубани

Фото: t.me/zernovery

В Краснодарском крае на базе лагеря «Святой источник» при храме Успения Пресвятой Богородицы в поселке Джубга открылся лагерь православных разведчиков. Здесь в выходные дни собрались школьники из Анапы, Майкопа и Горячего Ключа.

- Воспитанники православного семейного центра при Екатерининском кафедральном соборе «Зерно веры» в дни весенних каникул приняли участие марафоне лагеря православных разведчиков. Ребята путешествуют, учатся жизни в природе, изучают Закон Божий и историю Отечества, - сообщил священник храма Владимир Иванов.

Фото: t.me/zernovery

Воспитанники православного семейного центра попробовали себя в роли следопытов.

- Руководил группой студент пропедевтического курса Екатеринодарской духовной семинарии Иван Иванов. Иван носит звание «разведчик 2-го разряда» и не понаслышке знаком с буднями таких лагерей. В течение первого дня ребята осматривали окрестности, прошлись по значимым местам Джубги, а затем проходили курс молодого бойца, - добавили в храме.

После прогулки юные разведчики участвовали в соревнованиях по лапте, футболу, стрельбе из лука и винтовки. Также путешественники прошли мастер-классы: освоили некоторые узлы, попробовали себя в спортивном ориентировании и оказании первой помощи.

Фото: t.me/zernovery

Второй день запомнился ребятам проверкой знаний истории и по церковной дисциплине. Кроме этого, молодые разведчики на время разбирали и собирали автомат, обучались тому, как переносить ранены, преодолевать переправы и даже надевать комплект химической защиты.

А по вечерам в лагере дети пели песни у костра.

Стоит отметить, что на территории Кубанской митрополии действуют и развиваются десятки подобных объединений. В Краснодаре отряды православных следопытов пока существуют только при двух храмах: благоверного князя Димитрия Донского и Покрова Пресвятой Богородицы.