Егор Дегтярев (справа) получил заслуженную награду. Фото: личный архив семьи бойца

Контрактник из Краснодара награжден медалью Жукова за спасение экипажа танка в зоне СВО. 22-летний Егор Дегтярев вывел из окружения боевую технику и людей. О подвиге бойца стало известно в конце 2022 года, а на прошлой неделе пришло известие, что ему вручили государственную награду.

- Егор попал в танковые войска. В одном из сел Запорожской области он увидел, что наш танк Т-80 увяз и попал в кольцо войск противника. Сын с тремя бойцами вытащили машину и помогли товарищам вырваться к своим. Прикрывали огнем из своего танка, - рассказал «КП»-Кубань» отец военного Николай Дегтярев.

Парень с детства мечтал о военной карьере. На его решение повлияли старшие мужчины. Дед Егора Георгий Бойко всю жизнь проработал в милиции, вырос от рядового сотрудника до заместителя ОВД Каневского района. Он участник двух чеченских кампаний. Его служба отмечена медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отвагу» и медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Отец Егора также выбрал профессию, связанную с охраной порядка. Николай Дегтярев - подполковник милиции в отставке. Во вторую чеченскую кампанию выезжал в командировки, там он провел в общей сложности около 7 лет. В его послужном списке есть государственные и ведомственные награды.

- Он мало рассказывает о службе, не хочет, чтобы мы волновались, но его сослуживцы, с которыми я встречаюсь, говорят, что Егор постоянно рвется в бой, часто выезжает в составе танкового экипажа. Эти выезды от семьи тоже скрывает. Он у нас такой, - признается отец бойца.

Егор с товарищами под Энергодаром вывели из окружения танк. Фото: личный архив семьи

Контракт Егора закончился 1 декабря, но он не поехал домой. Срок службы по своему решению продлил еще на один год.

- Первый контракт он подписал в июне 2022 года. Просто позвонил нам из «девятки», сказал, что не может оставаться в стороне от того, что происходит в Донбассе, не смог оставить Родину, которая нуждается в защите. Поступил как настоящий патриот. Он молодец, - гордится сыном Николай Дегтярев.

Сейчас Егор несет службу на самом горячем направлении – в Запорожской области. Временами бывает трудно, но боец и его товарищи не теряют боевой дух.

- Все прекрасно понимают, зачем они там и какие задачи перед ними стоят. Их серьезно утюжили 2 недели перед Новым годом, не могли две недели высунуться из землянки, это очень трудно, но они выстояли, потому что настроены серьезно, там очень мотивированные ребята, - признается Николай Дегтярев, который сам раз в месяц отвозит гуманитарную помощь бойцам.