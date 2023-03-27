«Связывали ремнями и веревками»: Банда грабителей нападала на одиноких стариков в Краснодарском крае

Приговор не вступил в силу

В Апшеронском районе Краснодарского края перед судом предстали четверо мужчин. Они работали в банде – находили одиноких пенсионеров, избивали их и похищали деньги и ценные вещи.

- С мая по сентябрь 2021 года разбойники действовали в составе преступной группы. Они под видом скупщиков металлолома и продуктов питания собирали информацию об одиноких пожилых людях. А после этого нападали на них и забирали имущество, - сообщили в пресс-службе Объединенных судов Краснодарского края.

В мае 2021 года банда напала на 85-летнего старика в Горячем Ключе. Ночью мужчины перелезли через забор и залезли в дом. Пожилого хозяина грабители связали ремнями и веревками. А потом забрали 17 тысяч рублей.

В сентябре 2021 года группировка напала на пожилую жительницу станицы Лесогорской Апшеронского района. Около 22 часов мужчины проникли в дом, обыскали его, удерживая хозяйку руками, но, не найдя ничего ценного, скрылись.

Еще одно нападение было совершено в станице Тверской Апшеронского района. Там жертвой ограбления стала 80-летняя женщина. Они повалили хозяйку на пол и требовали деньги. Испугавшись за свою жизнь, пенсионерка отдала им 70 тысяч рублей.

В судебном заседании вину в полном объеме признал только один мужчина.

- Суд счел доказанной вину подсудимых. Исходя из роли и степени участия каждого в совершенных ими групповых преступлениях, им назначены наказания от 8 до 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание им надлежит в колониях строгого и особого режимов. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в суде.