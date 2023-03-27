Прогноз погоды в Краснодаре на апрель 2023: вместо жары на Кубань придут холода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теплая зима выдалась на Кубани. Столбики термометров били рекорд. Воздух прогрелся до плюс 30 градусов в тени. Синоптики никак не объясняли погодные аномалии. И давали сдержанные прогнозы на будущее.

Так они заявили, что в апреле никаких перемен не ожидается. Воздух прогреется до средних значений, как и год назад. То же самое касается и осадков. Они будут в пределах нормы.

Разве что прогноз погоды в Краснодаре на апрель 2023 обещает легкое похолодание в начале месяца. Уже первого числа температура воздуха опустится до плюс семи градусов. Причем эти значения сохранятся и ночью, и днем.

- Также ожидается небольшой дождь, – добавляют синоптики.

Распогодится на Кубани уже на следующий день. А в Краснодаре даже установится солнечная погода. Она продержится практически неделю.

- Затем на пару дней вернутся дожди. А вместе с ними – и похолодание, – добавляют метеорологи.

Ожидается, что средняя температура воздуха в первой половине месяца составит 16 градусов, во второй – 21. По прогнозу погоды в Краснодаре на апрель 2023 жара придет на Кубань уже 22 апреля. Тогда воздух прогреется до плюс 25 градусов в тени.

- Этот день станет самым теплым в месяце, – заключают синоптики.

При этом вторая половина апреля будет дождливой. По прогнозам синоптиков, ливни зарядят на Кубани уже 25-го числа. И продлятся они ровно неделю с перерывами на пару дней.