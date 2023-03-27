Беспилотники против комаров. В Анапе квадрокоптеры будут уничтожать кровососущих

Летательные аппараты помогут защитить курорт от нашествия насекомых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Анапе квадрокоптеры будут обрабатывать территории от комаров. Такое решения приняли во время проведения оперштаба ресурсоснабжающих организаций.

- Гарантией снижения количества комаров в курортный сезон является ранняя обработка зон водоемов. Местах развития личинок находятся на территории примерно в 950 га, которые необходимо травить несколько раз в сезон, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Недавно на курорте провели исследование водоемов, плавней, лиманов, русел рек и каналов. Благодаря проведенной работе удалось определить график потравки, который начнется уже с 28 марта.

- Будет проводиться наземная обработка предприятием «Гигиена+». Беспилотники вместе с ручной обработкой начнут работать с 14 апреля. В первой половине апреля начнут травить от клещей. Также для снижения угроз уже начали косить траву, - уточнили в пресс-службе мэрии Анапы.

Помимо защиты людей от насекомых, во время оперштаба обсудили проведение очистки обводных каналов. Это необходимо для того, чтобы избежать застоя вод. При этом постоянно будет проводиться энтомологический мониторинг.

- Вопрос находится на контроле прокуратуры. Обработка нужна на всех объектах, где потенциально могут возникать очаги зарождения насекомых. Также это касается и подвалов МКД, - отметил зампрокурора Владимир Колесников.

Кроме того, в совещании участвовали председатель Совета Леонид Красноруцкий и начальник местного отдела Роспотребнадзора Лариса Медведева.