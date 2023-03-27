«Получили термический ожог от морской соли»: Пицундские сосны стали рыжими из-за сильного удара стихии на Черноморском побережье

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Пицундские сосны, которые растут на побережье Краснодарского края, привлекают своими бесчисленными полезными свойствами. Особенно на курорты из-за реликтовых деревьев и их лечебных фитонцидов едут туристы с болезнями дыхательной системы. Самый большой бор находится в районе между хутором Джанхот и поселком Дивноморское под Геленджиком. В марте местные жители забили тревогу – все вечнозеленые деревья у моря стали рыжими. Были домыслы, что сосны вымирают. Но причина чахлости оказалась в термическом ожоге из-за соли и мороза.

- Горожан беспокоит ситуация, которая в настоящий момент развивается с пицундскими соснами, которые находятся на Толстом и Тонком мысе города-курорта – они желтеют. Узнали, что хвоя у сосен стала рыжей из-за воздействия зимнего норд-оста в сочетании с морозом, - сообщили в МЦУ Геленджика со ссылкой на управление жилищно-коммунального хозяйства города.

Этой зимой на побережье, в том числе и в Геленджике, дул ветер, который был одним из самых сильных за последние годы. По словам специалистов, пицундские сосны получили термический ожог хвои от морской соли. Но это не приведет к вымиранию деревьев, к лету они снова позеленеют.

- В основном пожелтели сосны, которые находились близко к воде, в результате чего и получили сильный удар стихии. Совсем скоро они нарастят новую хвою, зазеленеют и обретут прежний вид, успокоили неравнодушных жителей в мэрии Геленджика.