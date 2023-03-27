Сотрудник Росгвардии написал песню об участниках спецоперации. Фото: Коц Александр

Сотрудник Росгвардии из Краснодарского края написал песню об участниках СВО. Антон Гончаров вдохновился смелостью и мужественностью бойцов и записал авторский трек «Не уйдем».

- Сотрудник отдела вневедомственной охраны Динского района старший лейтенант полиции Антон Гончаров является автором слов и музыки. Под песню сотрудники Росгвардии сделали клип, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Музыкальную композицию Антон исполняет вместе со своей группой «СпиналонгА». Песня посвящена всем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины и является участником специальной военной операции на Украине.

- Песню написал в сентябре 2022 года. Вдохновил поступок друга детства. Он отправился в зону СВО добровольцем, - рассказал Антон Гончаров.

В песне звучат трогательные слова, касающиеся каждого жителя России. Антон рассказывает о маленьких ребятах, чье детство проходит под оглушительными взрывами ракет и звенящими звуками пролетающих мимо пуль. Также он делится историей солдат, тех, кто готов отдать свои жизни за светлое будущее родных и близких.

Клин на «Не уйдем» создали в пресс-службе регионального управления Росгвардии при поддержке Южного округа и киностудии Росгвардии в преддверии профессионального праздника – Дня войск национальной гвардии России. В основу работы вошли кадры выполнения задач в зоне специальной военной операции. Также трогательные моменты встречи родных на кубанской земле и чествование росгвардейцев, которые отличились в ходе выполнения боевых задач СВО.

Традиционно праздник отмечается 27 марта. День войск национальной гвардии Российской Федерации установлен указом президента РФ.

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