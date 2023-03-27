Прогноз погоды в Сочи на апрель 2023: резкое похолодание придет на курорт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температурные качели проверяют на прочность жителей Кубани. Буквально за сутки жара сменяется сибирскими морозами. И касается это всего региона.

«КП» – Кубань» узнала актуальный прогноз погоды в Сочи на апрель 2023. Уже известно, что начало месяца будет холодным. Первого числа температура воздуха на курорте упадет до плюс шести градусов.

- И такая погода продержится минимум день, – говорят синоптики.

Ожидается, что первая половина месяца на курорте будет дождливой. При этом средняя температура воздуха не превысит 12-14 градусов.

- Лить как из ведра будет почти всю неделю – до 8-го числа, – добавляют метеорологи.

Распогодится на курорте только во второй половине месяца. Вместе с дождями уйдет и похолодание. За сутки столбики термометров прибавят около 10-15 градусов. А среднее дневное значение в Сочи достигнет плюс 25-26.

- И такая погода продержится на курорте до конца месяца, – заключают специалисты.

Прогноз погоды в Сочи на апрель 2023 обещает дожди в конце месяца. Они зарядят 25-го числа и продлятся пять дней – с перерывами на сутки.