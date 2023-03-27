На грани фола. Кубанский застройщик пообещал вывезти клиентов в лес для переговоров

Необычное объявление шокировало жителей Новороссийска

Год назад в Новороссийске ввели запрет на строительство многоэтажек. Если коротко: власти дали закончить уже начатые объекты, но прекратили выдачу документов на новые ЖК.

Но местные девелоперы нашли выход. Они взялись за частные дома. Начали возведение поселков с детскими садами, магазинами и фитнес-центрами. Все это – в 15 минутах езды от центра Новороссийска и 5 – от Черного моря. Так говорилось в рекламных баннерах.

Но главное – строители обещали тишину и спокойную жизнь вдали от городской суеты. И даже рекламный слон придумали подходящий. «Вывезем в лес для переговоров о цене», – писали маркетологи компании на билбордах. Они украсили город-герой и шокировали местных жителей.

- Устрашающая реклама, – писали люди в соцсетях.

Неизвестно, помог ли компании агрессивный маркетинг. Но билборд (или большая часть баннеров) уже исчезли с улиц Новороссийска. Также они пропали из социальных сетей компании.

Зато рекламный слоган стал хитом в соцсетях. Его опубликовали десятки пабликов. А общий охват рекламу перевалил уже за миллион просмотров. Правда, аудитория старания девелопера не оценила и советовала занять стройкой, а не рекламой.