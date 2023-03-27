Валерий Карпин резко высказался о вратаре сборной России и «Краснодара» Матвее Сафонове

Матвей Сафонов Фото пресс-службы ФК Краснодар

Матвей Сафонов – звезда футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Он родился в Ставрополе, но образование получил на Кубани – в академии Сергея Галицкого.

Голкипер играл за все команды «быков»: от юношеских до основных. Перед дебютом за основной состав Матвей выступал за «Краснодар-2» и молодежку. Вместе с последней он даже выходил в плей-офф Юношеской Лиги чемпионов. Тогда «быки» играли с «Реал Мадрид». Основное время матча закончилось вничью, а в серии пенальти точнее были испанцы.

Так Матвей Сафонов впервые заявил о себе. По слухам, его сразу хотела выкупить «Фиорентина». Но «быки» не отпустили парня в Италию. И не прогадали. Он стал лидером первой команды, а затем – и сборной России.

Сейчас Матвей Сафонов – один из самых дорогих игроков с русским паспортом. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро. Правда, год назад СМИ писали о другом чеке – в 30 млн. Якобы эти деньги «быки» просили у «Зенита» за игрока. А петербуржцы отказались.

При этом тренер сборной России, Валерий Карпин, не считает Матвея Сафоновым лидером национальной команды. Об этом он заявил журналистом перед игрой с Ираком (2:0).

- Это зависит от его состояния. Он может быть в форме, может быть не в форме. Сказать, что Сафонов в любой форме — номер один, пока будет неправильным, – сказал специалист журналистам.

Напомним, что Матвей Сафонов сыграл в одном из двух матчей сборной России во время паузы. Он защищал ворота в товарищеской встрече с командой Ирана (1:1).

В минувший четверг голкипер «быков» защищал российские ворота в товарищеском матче с Ираном. Встреча окончилась со счетом 1:1.